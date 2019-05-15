Эксперты назвали планы NASA по доставке астронавтов на Марс невыполнимыми

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Группа экспертов и инсайдеров космической отрасли назвала планы NASA по высадке астронавтов на Марсе в 2033 году невыполнимыми. Как сообщает Phys.org, достичь поставленных целей можно будет только если приложить усилия, соизмеримые с усилиями с миссией “Аполлонов”.
На данный момент управление намерено повторно высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а на Марс – 2033. При этом, высадка на спутнике Земли рассматривается как “перевалочный пункт” на пути следования к Красной планете.
Вместе с тем, Роберт Говард, ведущий специалист по разработке сред обитания в космосе при Космическом центре имени Линдона Джонсона, заявил о том, что текущие планы по высадке на Марс невыполнимы.
Он отметил, что возможно, что вся нация захочет повторить триумф “Аполлонов”, президент призовет действовать, а весь народ сплотится в едином порыве. “Если это случится, я бы сказал, что это будет 2027 год. Но я не думаю, что это случится. Я думаю, что с нашим текущим подходом мы доберемся до Марса не раньше 2037 года”, – отметил он. Более того, при самом пессимистическом сценарии высадка на Марс не сможет состояться раньше 2060 года.
В свою очередь, Бхавья Лал из Института научно-технологической политики называет в качестве возможной даты 2039 год.
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