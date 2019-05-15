Украина подписала контракт по ликвидации ядерного могильника

Украина подписала контракты в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике в Кировоградской области на объекте “Цибулево” Министерства обороны Украины.

Документ был подписан в Киеве во вторник.

Отмечается, что ведущая страна в данном проекте – Германия, еще один из доноров – Норвегия. Агентство НАТО по поддержке и снабжению является исполнительным агентством и отвечает за все аспекты управления проектом до его завершения, а координатор и бенефициар со стороны Украины в части сопровождения работ по обращению с радиоактивными отходами – Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Проект будет реализовываться 18 месяцев, а его суммарная стоимость составляет 1,5 млн евро.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Первый – радиационное исследование объекта, изучение исторической информации площадки с проведением радиологических и экологических исследований. Второй – подготовка технического решения, предварительная обработка радиоактивных отходов, их извлечение, кондиционирование, упаковка в контейнеры и транспортировка в места захоронения. Третий – рекультивация территорий объекта, возобновление территорий к своему первичному состоянию.

Ожидается, что результатом проекта станет реабилитация территории, на которой сейчас хранятся радиоактивные отходы, а также устранение угрозы незаконного распространения радиоактивных материалов за пределы объекта и уменьшение негативного влияния на окружающую среду и население региона.