Украина подписала контракт по ликвидации ядерного могильника

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украина подписала контракты в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике в Кировоградской области на объекте “Цибулево” Министерства обороны Украины.
Документ был подписан в Киеве во вторник.
Отмечается, что ведущая страна в данном проекте – Германия, еще один из доноров – Норвегия. Агентство НАТО по поддержке и снабжению является исполнительным агентством и отвечает за все аспекты управления проектом до его завершения, а координатор и бенефициар со стороны Украины в части сопровождения работ по обращению с радиоактивными отходами – Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Проект будет реализовываться 18 месяцев, а его суммарная стоимость составляет 1,5 млн евро.
Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Первый – радиационное исследование объекта, изучение исторической информации площадки с проведением радиологических и экологических исследований. Второй – подготовка технического решения, предварительная обработка радиоактивных отходов, их извлечение, кондиционирование, упаковка в контейнеры и транспортировка в места захоронения. Третий – рекультивация территорий объекта, возобновление территорий к своему первичному состоянию.
Ожидается, что результатом проекта станет реабилитация территории, на которой сейчас хранятся радиоактивные отходы, а также устранение угрозы незаконного распространения радиоактивных материалов за пределы объекта и уменьшение негативного влияния на окружающую среду и население региона.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко снова пойдет в президентыВчера, 15:16 - 3983 53
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 5655 12
Гройсман: снижение тарифов может привести к кризису4 ч. назад - 589 8
В Нью-Йорке хотят штрафовать за набор текстовых сообщений при переходе улицы13 ч. назад - 190 7
Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту4 ч. назад - 2133 6
Приватбанк отреагировал на сокращение депозитовВчера, 20:19 - 20926 3
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 5655 12
НБУ ужесточил требования по кредитам5 ч. назад - 3302
В ГФС назвали самый большой доход украинского футболиста7 ч. назад - 2856
Volkswagen придумал способ существенно экономить топливо (инфографика)Вчера, 22:00 - 2200
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующихВчера, 15:10 - 289
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2524 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2570
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1085
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3611 2