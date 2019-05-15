Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд из-за эстонскую филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $ 20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне компания Lantana Trade. Адрес регистрации этой компании оказалась “домом” еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

“Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ”, – рассказал Уилкинсон.

Телеканал CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Справка Finance.ua:

В начале 2018 года Центр расследования коррупции и организованной преступности ( OCCRP ) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.