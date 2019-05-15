0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 423 0

Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег

Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд из-за эстонскую филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $ 20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне компания Lantana Trade. Адрес регистрации этой компании оказалась “домом” еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

“Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ”, – рассказал Уилкинсон.

Телеканал CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Справка Finance.ua:

  • В начале 2018 года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.
  • Впоследствии Danske Bank признал участие филиала в отмывании средств, обвинения по этому делу выдвинуты 18 экс-сотрудникам банка.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.