Укрзализныця требует от государства компенсации за перевозку пассажиров

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Укрзализныця требует от государства выплатить ей 7,1 млрд грн компенсации за предоставленные перевозчиком услуги по перевозке пассажиров. 2,2 млрд из них – это средства, недополученные из бюджета в качестве оплаты за перевозку льготников. Остальное – деньги, инвестированные компанией за минувшие 2 года в пассажирские перевозки.
Об этом со ссылкой на слова директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике Укрзализныци Антона Саболевского сообщает пресс-служба перевозчика.
«По данным аудированной отчетности, в 2018 году убытки компании от пассажирских перевозок составили более 12 млрд грн. Вместе с тем на протяжении 2016-2018 гг. общество направило 4,9 млрд грн капитальных затрат в сектор пассажирских перевозок», – отмечает он, добавляя, что де-факто инвестировали в проект корпоративные клиенты Укрзализныци, которым та предоставляет услуги ж/д грузоперевозок.
Одним из способов решить проблему убыточности пассажирских перевозок Саболевский считает принятие нового закона «О железнодорожном транспорте», который даст право УЗ отказаться от маршрутов, если государство не заказывает у компании таких услуг и не гарантирует их безубыточности.
«Пришло время менять парадигму мышления, а государству определиться: является развитие железнодорожных перевозок пассажиров приоритетом государства или с этим справятся конкурентные отрасли (автомобильный и авиационный транспорт)», – уверен Саболевский.
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