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Укрзализныця требует от государства компенсации за перевозку пассажиров

Укрзализныця требует от государства компенсации за перевозку пассажиров

Укрзализныця требует от государства выплатить ей 7,1 млрд грн компенсации за предоставленные перевозчиком услуги по перевозке пассажиров. 2,2 млрд из них – это средства, недополученные из бюджета в качестве оплаты за перевозку льготников. Остальное – деньги, инвестированные компанией за минувшие 2 года в пассажирские перевозки.

Об этом со ссылкой на слова директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике Укрзализныци Антона Саболевского сообщает пресс-служба перевозчика.

«По данным аудированной отчетности, в 2018 году убытки компании от пассажирских перевозок составили более 12 млрд грн. Вместе с тем на протяжении 2016-2018 гг. общество направило 4,9 млрд грн капитальных затрат в сектор пассажирских перевозок», – отмечает он, добавляя, что де-факто инвестировали в проект корпоративные клиенты Укрзализныци, которым та предоставляет услуги ж/д грузоперевозок.

Одним из способов решить проблему убыточности пассажирских перевозок Саболевский считает принятие нового закона «О железнодорожном транспорте», который даст право УЗ отказаться от маршрутов, если государство не заказывает у компании таких услуг и не гарантирует их безубыточности.

«Пришло время менять парадигму мышления, а государству определиться: является развитие железнодорожных перевозок пассажиров приоритетом государства или с этим справятся конкурентные отрасли (автомобильный и авиационный транспорт)», – уверен Саболевский.

По материалам УБР
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