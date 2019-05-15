Сопротивление "Северному потоку – 2": США пообещали ввести санкции

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Администрация США планирует ввести санкции против проекта “Северный поток – 2”. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во время визита в Украину. Так, по данным агентства Bloomberg, американский министр отметил, что США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении “Северного потока – 2”.
“Сопротивление “Северному потоку – 2” все еще очень активно в США”, – заявил Перри.
“Я ожидаю в не столь отдаленном будущем, что Сенат США и Палата представителей направят президенту США законопроект, который будет предполагать очень, очень тяжкие ограничения для компаний, если те продолжают вести дела с проектом “Северный поток – 2”. Так что следите за новостями”, – добавил он.
Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противником строительства газопроводов “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”, которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы.
В свою очередь новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции. Американскую делегацию возглавлял министр энергетики США Перри.
Как известно, американские сенаторы внесли законопроект, который должен остановить строительство “Северного потока-2”, введением санкций против причастных лиц и компаний.
В то же время, проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска “Северного потока – 2” перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает “добро” на проект.
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