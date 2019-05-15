НАПК проверило декларацию Тимошенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларации нардепа Юлии Тимошенко, нардепа Мустафы Наема и еще 11 суддей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

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В ведомстве отметили, что проверки 28-ми из этих деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля.