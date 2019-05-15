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В МВД напомнили, как быстро восстановить водительское удостоверение (инфографика)

В МВД напомнили, как быстро восстановить водительское удостоверение (инфографика)

Восстановление водительского удостоверения – это минимум документов и времени, проведенного в сервисном центре МВД. На все около 30 минут. Не надо иметь никаких экзаменационных листов и фотографий, вся информация имеется в реестре, а фотографию делаем бесплатно на месте.

Об этом говорится в сообщении Владислава Криклия в Facebook.

Необходимые документы: паспорт, идентификационный код и медицинская справка.

Регистрация в электронной очереди – через электронный кабинет водителя

П.С. В случае кражи водительского удостоверения необходимо дополнительно обратиться с заявлением в полицию и получить справку.

По материалам Finance.UA
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