В МВД напомнили, как быстро восстановить водительское удостоверение (инфографика)

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Восстановление водительского удостоверения – это минимум документов и времени, проведенного в сервисном центре МВД. На все около 30 минут. Не надо иметь никаких экзаменационных листов и фотографий, вся информация имеется в реестре, а фотографию делаем бесплатно на месте.
Об этом говорится в сообщении Владислава Криклия в Facebook.
Необходимые документы: паспорт, идентификационный код и медицинская справка.
Регистрация в электронной очереди – через электронный кабинет водителя
П.С. В случае кражи водительского удостоверения необходимо дополнительно обратиться с заявлением в полицию и получить справку.
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