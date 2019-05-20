Украинцы лидируют по полученным разрешениям на работу в Польше

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Разрешения на работу в Польше в прошлом году чаще всего предоставляли гражданам Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVN24 BiS.
В последние годы количество разрешений на работу, которые выдаются иностранцам, в Польше систематически увеличивается. В 2018 году их было выдано 328,8 тысячи, что почти на 40% больше, чем в 2017 году, сообщили в центральном статистическом управлении страны.
Всего в 2018 году разрешения на работу были выданы в Польше гражданам 125 стран и двум лицам без гражданства.
Чаще всего они были предоставлены гражданам Украины – 70%. Большинство – 85 процентов – разрешений гражданам Украины были выданы в Любуском воеводстве.
В стране вторыми по количеству получателем разрешений на работу стали граждане Непала – 6,1%.
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