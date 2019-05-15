Гройсман призвал Зеленского как можно скорее внести кандидатуру нового премьера

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Премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров.
Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.
“Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки”, – сказал премьер.
По словам Гройсмана, Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоится 21 мая.
“Президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос там обсудить, и если будет решение депутатов, они его примут вместе с президентом, потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции, он может это сделать”, – добавил Гройсман.
По его мнению, когда Зеленский объявил о том, что правительство должно уйти в отставку, “он очевидно знал, что с этим делать нужно дальше”.
“Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он себе это считал”, – добавил Гройсман.
Напомним, 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
Согласно закону о Кабинете министров, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке.
Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.
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