0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 599 0

Гройсман призвал Зеленского как можно скорее внести кандидатуру нового премьера

Гройсман призвал Зеленского как можно скорее внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров.

Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

“Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки”, – сказал премьер.

По словам Гройсмана, Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоится 21 мая.

“Президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос там обсудить, и если будет решение депутатов, они его примут вместе с президентом, потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции, он может это сделать”, – добавил Гройсман.

По его мнению, когда Зеленский объявил о том, что правительство должно уйти в отставку, “он очевидно знал, что с этим делать нужно дальше”.

“Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он себе это считал”, – добавил Гройсман.

Напомним, 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

Согласно закону о Кабинете министров, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке.

Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.