Украина подпишет контракт по проекту НАТО о захоронении радиоотходов из могильника

Представители Украины и Агентства НАТО по поддержке и поставкам во вторник, 21 мая, примут участие в церемонии подписания контрактных документов в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, хранящихся в могильнике на объекте “Цибулево” Министерства обороны Украины в Кировоградской области.

Об этом пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

“21 мая 2019 в 10:00… состоится церемония подписания контрактных документов в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике на объекте “Цибулево” Министерства обороны Украины, что в Кировоградской области”, – говорится в сообщении.

Среди участников церемонии – генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) Петер Домен и директор по поддержке операций NSPA Орхан Муратли.

С украинской стороны – министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, зампредседателя ГАЗО Владимир Фещенко, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков, глава набсовета ООО “НT-инжиниринг” Виталий Демьянюк.