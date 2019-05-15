В ГФС назвали самый большой доход украинского футболиста

Украинцы задекларировали 83,6 млрд грн доходов за 2018 год. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

“В ходе декларационной кампании гражданами подано почти 529 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме 83,6 тыс. грн, что почти на 26 млрд грн, или на 45 процентов больше, чем в прошлом году”, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что к нынешней кампании декларирования доходов присоединились почти 200 отечественных знаменитостей. Речь идет о звездах эстрады, музыкантах, шоуменах, популярных ведущих и спортсменах.

“Ими задекларировано доходы в сумме более 416 млн грн и согласованы к уплате налог на доходы физических лиц 44 млн грн и военный сбор — 5 млн грн”, — отметил и.о. главы ГФС Александр Власов.

По данным ГФС, среди ТОП-рекордсменов шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

• телевизионная ведущая — 158,8 млн грн,

• ведущий шоу-программ — 26,9 млн грн,

• певец — 11,8 млн грн,

• футболист — 26,2 млн грн,

• юморист (на упрощенной системе налогообложения) — 4,7 млн грн,

• еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) — 4,1 млн грн,

• композитор (музыкант) — 3,2 млн грн.