Мошенники вытянули из украинцев полмиллиона гривен, обещая работу в Европе

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Преступная группировка обманула граждан на 500 тыс.грн под видом трудоустройства в Европе.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
“… 20.05.2019 проведено ряд санкционированных обысков, по результатам которых прекращена деятельность преступной группировки, участники которой мошенническим путем завладели денежными средствами граждан под предлогом трудоустройства в странах Европы”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе досудебного расследования установлено, что организовали указанную противоправную деятельность 5 жителей города Киева, а сама деятельность происходила на территории Днепровского и Соломенского районов Киева.
Согласно материалам следствия, с марта 2018 года указанные лица начали предлагать гражданам услуги по трудоустройству в странах скандинавского региона. Однако, после получения авансового платежа никаких действий, направленных на реальное трудоустройство не совершали, а через месяц прекращали свою работу и переезжали в другой офис, где начинали “работу” заново.
На данный момент в уголовном производстве признаны потерпевшими 55 граждан. Сумма причиненного им вреда составляет более 500 тыс. грн.
Как сообщили в пресс-службе, во время проведения следственных действий в очередном “офисе” злоумышленников правоохранители предупредили завладение денежными средствами еще трех пострадавших.
“В настоящее время 5 человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им готовится уведомление о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в прокуратуре.
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