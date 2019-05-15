0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 107 0

В правительстве рассмотрят возможность продления льгот на растаможку

В правительстве рассмотрят возможность продления льгот на растаможку

В Комитете налоговой и таможенной политики могут рассмотреть вероятность запуска механизма льготной растаможки для тех, кто не в состоянии насобирать денег.

Об этом сообщила Глава комитета Нина Южанина.

Читайте также: Юрист рассказал, что ждет владельцев авто на еврономерах после 25 мая

Она отметила, что механизм может касаться только отдельно избранных семей, которым автомобиль будет необходим. Она обратилась с предложением к Минфину и Минсоцполитики о рассмотрении возможности помощи социально незащищенным слоям населения в растаможке автомобилей.

«Начали… думать вечером в комитете, как помочь именно тем, у кого нет реальных возможностей ни взять кредит, ни занять эти средства, но для семьи крайне необходим этот автомобиль», – заявила Южанина.

Как отметила депутат, на этапе принятия законопроекта этого сделать было невозможно, поскольку ситуацией обязательно бы воспользовались те, кто не хочет платить никаких платежей. Пока сложно сказать, какой именно будет данная схема.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.