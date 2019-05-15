В правительстве рассмотрят возможность продления льгот на растаможку

В Комитете налоговой и таможенной политики могут рассмотреть вероятность запуска механизма льготной растаможки для тех, кто не в состоянии насобирать денег.

Об этом сообщила Глава комитета Нина Южанина.

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Она отметила, что механизм может касаться только отдельно избранных семей, которым автомобиль будет необходим. Она обратилась с предложением к Минфину и Минсоцполитики о рассмотрении возможности помощи социально незащищенным слоям населения в растаможке автомобилей.

«Начали… думать вечером в комитете, как помочь именно тем, у кого нет реальных возможностей ни взять кредит, ни занять эти средства, но для семьи крайне необходим этот автомобиль», – заявила Южанина.

Как отметила депутат, на этапе принятия законопроекта этого сделать было невозможно, поскольку ситуацией обязательно бы воспользовались те, кто не хочет платить никаких платежей. Пока сложно сказать, какой именно будет данная схема.