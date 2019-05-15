В Европе начинается ажиотаж вокруг продажи первого электрокара от Honda

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Производитель предлагает желающим занять очередь и заплатить предоплату в размере 900 евро.
Первых покупателей Honda-e будут приглашать в дилерские центры бренда на старт продаж электроавтомобиля, где будет оформлен заказ и заключен договор купли-продажи электрокара.
Напомним, что главным отличием электрического хэтчбека будет не только подсвеченный синим логотип, но и полностью новый кузов и салон. Кроме того, электромобиль будет иметь видеокамеры вместо наружных зеркал заднего вида. Информация с них выводится на монитор, расположенный вдоль панели приборов.
Предварительно известно, что электрокар на одном заряде сможет проехать более 200 км по стандарту WLTP. Honda-e имеет функцию быстрой зарядки, с помощью которой аккумулятор можно заправить на 80% за 30 минут.
Старт продаж Honda-e запланирован на конец 2019-начало 2020 года. Ориентировочная цена — от 30 до 50 000 долларов. Из Европы уже поступило около 22 тысяч предзаказов на машину.
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