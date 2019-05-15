Корпорация Google профинансировала создание «экологического Большого брата»

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Компания Google в рамках конкурса Impact Challenge, в ходе которого эксперты поискового гиганта отобрали инициативы, которые намерены использовать технологии ИИ для решения проблем планетарного масштаба, выделила грант в размере $1,7 млн проекту по созданию глобальной сети спутниковой слежки за работой тепловых электростанций по всему миру.
Идея принадлежит команде ученых из трех исследовательских центров – некоммерческого объединения WattTime, аналитического центра Carbon Tracker и Института мировых ресурсов (World Resources Institute).
Как сообщается, проект «экологического Большого брата» предполагает разработку и выведение на орбиту специальных спутников, оснащенных датчиками дистанционного определения уровня NO2 и других вредных веществ, инфракрасными сенсорами, способными фиксировать выделение тепла при работе электростанции, и фотокамерами. Аппараты будут неустанно собирать данные о том, в какие моменты действовала та или иная электростанция и какое количество выбросов она произвела. Анализ собранной информации возложат на ИИ.
Как отмечает ресурс Gizmodo, у команды Carbon Tracker уже есть опыт «спутникового шпионажа» за работой ТЭС в Китае: инженерам лондонской экоорганизации ранее удалось уличить китайские энергокомпании в эксплуатации объектов, которые якобы были закрыты, а также доказать превышение нормативов выбросов. Примечательно, что речь шла в том числе о стратегических объектах, куда экоактивистов не подпустили бы и близко. Теперь активисты надеются поставить на карандаш весь мир.
Сведения, собранные в рамках инициативы, исследователи намерены выкладывать в открытый доступ в режиме реального времени. Предполагается, что ими заинтересуются специалисты из самых разных сфер — в том числе политики, экологи и экономисты.
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