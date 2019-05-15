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Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих

Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих

Два крупных изготовителя техники для железнодорожной отрасли, компании Bombardier и Wabtec, – объявили о проектах в области развития технологий 3D-печати с целью повышения эффективности производственных процессов.

Bombardier собирается установить 3D-принтер F900 производства компании Stratasys на заводе в немецком городе Хеннигсдорф. Целью является ускорение и индивидуализация производства деталей, снижения стоимости складского хранения и повышения гибкости производства запчастей, инструментов и деталей для подвижного состава (пассажирских поездов и трамваев), поставляемого в Германию, Австрию и Швейцарию.

В планах Bombardier – использование технологии 3D-печати с целью выпуска различных комплектующих для подвижного состава, таких как воздуховоды, держатели и фиксаторы кабелей. Кроме того, Bombardier планирует выполнять 3D-печать технологических деталей по индивидуальным заказам, что позволит ускорить запуск новых производственных платформ.

Wabtec также собирается развивать так называемые аддитивные технологии 3D-печати. В компании считают, что технологии струйной печати помогут проектировать и производить более надежные и дешевые комплектующие для различных проектов в области железнодорожного транспорта, а также для добывающих отраслей.

В компании Wabtec заявили, что к 2025 году технологии аддитивного производства можно будет использовать для изготовления до 250 видов комплектующих. Производитель уже приобрел принтер H2, работающий по технологии Binder Jet. Принтер пока находится в научно-исследовательском центре аддитивных технологий компании General Electric в Цинциннати. Там специалисты Wabtec совместно с коллегами из GE занимаются доработкой новых технологий, а к концу 2019 года оборудование будет доставлено на завод в Гров Сити (Пенсильвания).

По материалам Центр транспортных стратегий
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