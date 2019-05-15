В Беларуси сообщили, когда возобновится прокачка нефти в Украину и Польшу

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Беларусь возобновит транзит российской нефти в направлении Украины и Польши после получения от них необходимого подтверждения.
Об этом сообщили в белорусском государственном концерне “Белнефтехим”.
“Наши организации готовы. Ждем подтверждения. Пока прокачки нет ни в одну сторону, ни в другую”, – добавили в концерне.
Напомним, нефтепровод “Дружба” начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там “Дружба” разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.
В апреле Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления “грязной” российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.
Компания “Укртранснафта” 11 мая возобновила транзит европейским потребителям по “Дружбе”, а 17 мая заявила о временной приостановке прокачки нефти. В компании отметили, что европейская сторона должна провести подготовительную работу по приему “грязного” топлива в свои резервуары. Анонсировалось, что транзит восстановится 20 мая в стандартном режиме.
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