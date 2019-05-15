0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 374 0

Volkswagen придумал способ существенно экономить топливо (инфографика)

Volkswagen придумал способ существенно экономить топливо (инфографика)

На 40-й международной конференции International Vienna Motor Symposium в Вене (Австрия) компания Volkswagen представила новую «мягкую» гибридную силовую установку. Скоро ее получат новые модели этого бренда.

«Мягкий» гибрид подразумевает под собой совокупность 1,5-литрового турбомотора TSI и стартера-генератора, который питается от 48-вольтовой бортовой электросети.

Стартер-генератор помогает двигателю во время запуска, в начале движения, и глушит его на скорости. Кроме того, он рекуперирует энергию торможения и запасает ее в аккумуляторе. В результате всего этого расход топлива серьезно снижается. В среднем, экономия топлива достигает 0,4 л на 100 км пути.

По предварительной информации, первой моделью в линейке Volkswagen, которая получит эту новую «мягкую» гибридную систему, станет Golf восьмого поколения.

Подобные системы mHEV уже есть у Audi и Mercedes-Benz. Они используют в них свои четырех- и шестицилиндровые двигатели. Это помогает увеличить производительность и уменьшить выбросы СО2.

Также Volkswagen объявил о разработке автопилотов третьего и четвертого уровня. То есть автомобили этого бренда всё ближе и ближе к тому моменту, когда они станут по-настоящему беспилотными. Пока машины Volkswagen имеют только систему автономного вождения второго уровня. Это, по сути, помощник водителя, состоящий их нескольких активных систем безопасности.

Кстати, если вы предпочитаете не тратить лишнего за рулем – выбирайте специальные кредитные карты для автомобилистов прямо у нас на портале. Карты для водителей позволяют получать кэшбэк и дополнительные скидки на АЗС.

Выбрать себе карту 🚗

По материалам motor.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.