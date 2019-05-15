Volkswagen придумал способ существенно экономить топливо (инфографика)

На 40-й международной конференции International Vienna Motor Symposium в Вене (Австрия) компания Volkswagen представила новую «мягкую» гибридную силовую установку. Скоро ее получат новые модели этого бренда.

«Мягкий» гибрид подразумевает под собой совокупность 1,5-литрового турбомотора TSI и стартера-генератора, который питается от 48-вольтовой бортовой электросети.

Стартер-генератор помогает двигателю во время запуска, в начале движения, и глушит его на скорости. Кроме того, он рекуперирует энергию торможения и запасает ее в аккумуляторе. В результате всего этого расход топлива серьезно снижается. В среднем, экономия топлива достигает 0,4 л на 100 км пути.

По предварительной информации, первой моделью в линейке Volkswagen, которая получит эту новую «мягкую» гибридную систему, станет Golf восьмого поколения.



Подобные системы mHEV уже есть у Audi и Mercedes-Benz. Они используют в них свои четырех- и шестицилиндровые двигатели. Это помогает увеличить производительность и уменьшить выбросы СО2.

Также Volkswagen объявил о разработке автопилотов третьего и четвертого уровня. То есть автомобили этого бренда всё ближе и ближе к тому моменту, когда они станут по-настоящему беспилотными. Пока машины Volkswagen имеют только систему автономного вождения второго уровня. Это, по сути, помощник водителя, состоящий их нескольких активных систем безопасности.

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