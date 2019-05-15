По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (28,718 млн и 20,619 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 22). Максимальный курс продажи доллара 26,41UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25-26,26 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму более 49,227 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4100 – 5 55526,4000 – 2 22226,2500 – 10 00026,2500 – 20 00026,2500 – 10 00026,2300 – 20 00026,2000 – 120 00026,2000 – 55 001

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2000 – 7 000

26,2100 – 20 000

26,2200 – 30 000

26,2300 – 30 000

26,2300 – 30 000

26,2300 – 3 000

26,2300 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4133 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3267 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.