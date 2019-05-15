Альфа-Банк Украина и VISA дарят смарт-часы путешественникам

20 мая стартует акция «Смарт-отпуск» от Альфа-Банка Украина и международной платёжной системы VISA, где главный приз – смарт-часы Apple и Samsung.

Участниками акции станут клиенты Альфа-Банка Украина, которые оплатят покупку авиабилета на портале для путешественников https://travel.alfabank.ua/ картой VISA в период с 20 мая по 20 августа 2019 года (включительно).

Акция «Смарт-отпуск» проходит в три этапа, в каждом из которых определят двух победителей.

I этап: с 20 мая по 20 июня 2019 года (включительно).

II этап: с 21 июня по 20 июля 2019 года (включительно).

III этап: с 21 июля по 20 августа 2019 года (включительно).

Каждый победитель получит возможность выбрать, какие смарт-часы он получит в подарок – Apple или Samsung.

Планируйте свой отпуск вместе с Альфа-Банком Украина и выигрывайте крутые гаджеты!

Официальные правила акции