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"Грязная" нефть создала проблемы французскому нефтегазовому гиганту

"Грязная" нефть создала проблемы французскому нефтегазовому гиганту

Французский нефтегазовый концерн Total приостановил работу ряда установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна на востоке ФРГ, обычная мощность которого составляет 230 тысяч баррелей в день.

Об этом пишет “Немецкая волна”.

Решение связано с проведением технических проверок в связи с поставками загрязненной нефти из России, сообщила компания.

Производство должно было возобновиться в субботу, при этом планировалось использовать альтернативные поставки через Гданьск, отмечается далее в пресс-релизе.

“Учитывая сохраняющиеся проблемы с трубопроводом “Дружба”, мощности НПЗ не могут быть задействованы полностью”, – отметил концерн.

Руководство Total прилагает усилия для того, чтобы снизить влияние на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.

По материалам Економічна Правда
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