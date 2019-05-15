"Грязная" нефть создала проблемы французскому нефтегазовому гиганту

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Французский нефтегазовый концерн Total приостановил работу ряда установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна на востоке ФРГ, обычная мощность которого составляет 230 тысяч баррелей в день.
Об этом пишет “Немецкая волна”.
Решение связано с проведением технических проверок в связи с поставками загрязненной нефти из России, сообщила компания.
Производство должно было возобновиться в субботу, при этом планировалось использовать альтернативные поставки через Гданьск, отмечается далее в пресс-релизе.
“Учитывая сохраняющиеся проблемы с трубопроводом “Дружба”, мощности НПЗ не могут быть задействованы полностью”, – отметил концерн.
Руководство Total прилагает усилия для того, чтобы снизить влияние на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.
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