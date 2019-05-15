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НБУ: Банки обяжут возвращать деньги, снятые с карт мошенниками

НБУ: Банки обяжут возвращать деньги, снятые с карт мошенниками

Национальный банк намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Дополнительные требования в отношении случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не производились:

  • банк-эмитент должен после получения уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед проведением этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщено правоохранительным органам);
  • пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые им обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконному использованию ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции;
  • банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время около 350 гривен), если перевод, который обжалует пользователь, был осуществлен с использованием утерянной/украденной или неправомерно использованной платежной карты и/или ее реквизитов, в то же время пользователь сообщил банку о ее утере/краже или неправомерном использовании реквизитов только после проведения такого перевода.

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Кроме того, регулятор планирует осовременить порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой проведения расчетов:

  • обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю;
  • предоставить права агентам банка идентификацию/верификацию пользователя и передавать пользователю платежную карту;
  • предусмотреть права физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;
  • предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карту, но без права пользоваться ею.

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По материалам Finance.UA
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