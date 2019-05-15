НБУ: Банки обяжут возвращать деньги, снятые с карт мошенниками

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Национальный банк намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Дополнительные требования в отношении случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не производились:
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Кроме того, регулятор планирует осовременить порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой проведения расчетов:
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