Торговая война: Google может запретить Huawei использовать Android

Компания Google частично приостановила сотрудничество с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Это решение может ограничить возможности Huawei по производству смартфонов для продажи за пределами Китая, поскольку компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.

Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube, пишет издание.

“Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google”, – сказал источник.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.

Как сообщается, администрация Трампа добавила Huawei Technologies Co Ltd в список компаний, торговля которым запрещается.