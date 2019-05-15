Торговая война: Google может запретить Huawei использовать Android

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Компания Google частично приостановила сотрудничество с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Это решение может ограничить возможности Huawei по производству смартфонов для продажи за пределами Китая, поскольку компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.
Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube, пишет издание.
“Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google”, – сказал источник.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.
Как сообщается, администрация Трампа добавила Huawei Technologies Co Ltd в список компаний, торговля которым запрещается.
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