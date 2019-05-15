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Нацбанк создал сайт для "противодействия политикам и олигархам"

Нацбанк создал сайт для "противодействия политикам и олигархам"

Национальный банк Украины основал сайт, с помощью которого намерен отстаивать независимость регулятора и освещать факты искажения политиками и олигархами реальности ради собственной выгоды.

Об этом пресс-служба НБУ заявила в своем микроблоге в Twitter.

“47 часов. Именно столько времени отделило утверждение нового президента о приоритетности макростабильности через независимость НБУ и выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга. … Усиление давления на институт является попыткой дискредитировать его решения, связанные с выполнением назначения центробанков. И это не частная проблема НБУ, а вызов для благосостояния каждого гражданина”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что на этом сайте будут показывать, “как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу”.

“Мы будем открыто говорить о ходе полтысячи судебных процессов, в которых задействован НБУ, и делать фактчек политических заявлений”, – отмечают в НБУ.

По материалам УКРИНФОРМ
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