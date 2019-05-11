Межбанк: Ситуация на валютном рынке остается напряженной

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Ситуация на валютном рынке остается достаточно напряженной. Доллар за день чуть просел – с утренних 26,36/26,40 до 26,34/26,37 к завершению сессии.
Это нельзя назвать большим достижением для нацвалюты, так как идет самый благоприятный для нее период – дни бюджетных расчетов у клиентов.
Обычно в такое время компании активно продают валюту для покрытия своих гривневых обязательств перед государством, что приводит к дефициту гривны на межбанке и снижению котировок.
Но в мае существенного проседания курса в этот период нет. Более того – доллар за неделю существенно вырос. Так что говорить о том, что на валютном рынке все спокойно, мы не можем.
Курс продолжает “гулять” в коридоре 26,30-26,40 гривен за доллар и похоже – особо проваливаться и не собирается.
Экспортеры продолжают очень неохотно расставаться с валютой и стараются по максимуму закрыться за счет собственных гривневых ресурсов.
В первый час сессии доллар чуть просел с 26,36/26,40 до 26,35/26,37 гривен за счет превышения предложения над спросом. Но дальше дело не пошло и вышедшие на торги покупатели быстро вернули котировки к отметке 26,37/26,385 уже к 12 часам.
Относительно шаткое равновесие интересов покупателей и продавцов было достигнуто в пределах 26,35-26,36/26,37-26,385 уже практически до самого завершения активной фазы торгов. Только после 15 часов котировки на единичных сделках еще чуть просели к уровню 26,34/26,37 гривен за доллар. На этой отметке сессия пятницы и завершилась.
НБУ опять не принимал участия в публичном формате аукциона, но продолжал присутствовать на нем в качестве наблюдателя.
За день доллар чуть просел – с 26,36/26,40 до 26,34/26,37 гривен.
Нацбанк не выходил на торги в публичном формате аукциона.
Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,3700 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 20 мая установлен на уровне 26,368202.
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,35 / 26,37
евро – 29,43 / 29,44
российский рубль – 0,407 / 0,408
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ДТЭК Ахметова купил два облэнерго у российской VS Energy9 ч. назад - 835 6
Рада отсрочила введение штрафов для владельцев авто на "еврономерах"Вчера, 19:00 - 2867 6
Эксперт прогнозирует подорожание газа к октябрю10 ч. назад - 677 4
5G может появиться в Украине в 2020 году - НКРСИВчера, 17:00 - 421 3
Гройсман призвал Раду принять законы для "реактивного взлета" экономики3 ч. назад - 538 2
Рада отсрочила введение штрафов для владельцев авто на "еврономерах"Вчера, 19:00 - 2867 6
Украинцам разрешили инвестировать в зарубежные активы6 ч. назад - 1804
ДТЭК Ахметова купил два облэнерго у российской VS Energy9 ч. назад - 835 6
Россия потеряла первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины11 ч. назад - 792 1
Эксперт прогнозирует подорожание газа к октябрю10 ч. назад - 677 4
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 1816
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2021
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 861
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2987 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2229