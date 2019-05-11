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Межбанк: Ситуация на валютном рынке остается напряженной

Межбанк: Ситуация на валютном рынке остается напряженной

Ситуация на валютном рынке остается достаточно напряженной. Доллар за день чуть просел – с утренних 26,36/26,40 до 26,34/26,37 к завершению сессии.

Это нельзя назвать большим достижением для нацвалюты, так как идет самый благоприятный для нее период – дни бюджетных расчетов у клиентов.

Обычно в такое время компании активно продают валюту для покрытия своих гривневых обязательств перед государством, что приводит к дефициту гривны на межбанке и снижению котировок.

Но в мае существенного проседания курса в этот период нет. Более того – доллар за неделю существенно вырос. Так что говорить о том, что на валютном рынке все спокойно, мы не можем.

Курс продолжает “гулять” в коридоре 26,30-26,40 гривен за доллар и похоже – особо проваливаться и не собирается.

Экспортеры продолжают очень неохотно расставаться с валютой и стараются по максимуму закрыться за счет собственных гривневых ресурсов.

В первый час сессии доллар чуть просел с 26,36/26,40 до 26,35/26,37 гривен за счет превышения предложения над спросом. Но дальше дело не пошло и вышедшие на торги покупатели быстро вернули котировки к отметке 26,37/26,385 уже к 12 часам.

Относительно шаткое равновесие интересов покупателей и продавцов было достигнуто в пределах 26,35-26,36/26,37-26,385 уже практически до самого завершения активной фазы торгов. Только после 15 часов котировки на единичных сделках еще чуть просели к уровню 26,34/26,37 гривен за доллар. На этой отметке сессия пятницы и завершилась.

НБУ опять не принимал участия в публичном формате аукциона, но продолжал присутствовать на нем в качестве наблюдателя.

За день доллар чуть просел – с 26,36/26,40 до 26,34/26,37 гривен.

Нацбанк не выходил на торги в публичном формате аукциона.

Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,3700 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 20 мая установлен на уровне 26,368202.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,35 / 26,37
евро – 29,43 / 29,44
российский рубль – 0,407 / 0,408

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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