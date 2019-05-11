Столичная прокуратура отсудила в пользу территориальной общины помещение на ул. Десятинной стоимостью 18,4 млн грн

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По иску прокуратуры г. Киева возобновлено нарушенное право собственности территориальной общины столицы на нежилые помещения площадью 115 кв. м, стоимостью почти 18,4 млн грн., находящиеся в жилом доме в историческом ареале г. Киева по ул. Десятинной, 7.
Об этом говорится в сообщении ГПУ.
Так, прокуратура раскрыла факт незаконного отчуждения из коммунальной собственности указанных помещений, которые еще в 2001 году включены в перечень имущества территориальной общины г. Киева и в дальнейшем закреплены на праве хозяйственного ведения за КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева».
Киевсовет решений об отчуждении указанного имущества не принимал, приватизация спорных помещений не проводилась.
Однако выяснилось, что эти помещения неоднократно отчуждались и с апреля 2018 г. право собственности на них зарегистрировано за иностранным обществом.
Решением хозяйственного суда г. Киева иск прокурора удовлетворен полностью.
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