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Пакет Comfort от Альфа-Банка получил награду FinAwards 2019

15 мая финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua вручили награды украинским банкам, отметив особые достижения.

«Пакет услуг «Comfort» от Альфа-Банка получил награду FinAwards 2019 в номинации «Лучшая дебетовая карта».

Преимущества карты

  • бесплатное снятие наличных в банкомате любого из украинских банков;
  • начисление 8% годовых на остаток по карте;
  • бесплатное обслуживание карты при условии, если клиент в течение месяца оплатил картой покупки на сумму 2 тыс грн. или совершил 8 покупок.
  • до 20% кешбека по карте.

«Альфа-Банк много времени, сил и денег инвестирует в развитие продуктов, поэтому мы среди лидеров рынка по всем направлениям. Что касается дебетовых карт, то наше преимущество в этом сегменте было настолько убедительным, что мы выиграли обе номинации — представили лучшие карты и в сегменте mass, и в vip», — заявил директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина Евгений Благинин.

Оформить платежную карту Альфа-Банка

Второе место в номинации «Лучшая дебетовая карта» заняла карта inJoy банка Конкорд.

Третье место — досталось карте «Дбайлива» банка ПУМБ.

Специальную награду от экспертов сайтов minfin.com.ua и finance.ua “Выгодное предложение” получила «Сберегательная карта» от Sky Bank.

Выбирая победителя в этой категории, эксперты подсчитали стоимость обслуживания каждой карты в течение месяца с учетом внесения на карту наличных в размере 10000 грн, из которых было потрачено 5000 грн (в пропорции 50 на 50% – наличными и безналичными) и неснижаемого остатка 5000 грн. Лучший показатель оказался у «Сберегательной карты» от Sky Bank

В рамках номинации «Лучшая дебетовая карта» экспертное жюри оценивало карты classic или standart, доступные любому клиенту, без специальных условий обслуживания.

Основными критериями оценки карт в номинации были: стоимость и доходность, комиссии за перевод средств, снятие наличных и пополнение счета, проценты на остаток собственных средств, кешбек и наличие программ лояльности, возможность токенизации карт и использования их в мобильных кошельках, наличие технологий PayPass или PayWave, наличие курьерской доставки, информирование об операциях по карте и возможность контроля движения средств.

Напомним, церемония вручения наград FinAwards 2019 состоялась 15 мая в киевском ночном клубе D.Fleur. Организатором мероприятия выступила компания BankOnline, а Генеральным партнером – платежная система Mastercard.

По материалам Минфин.com.ua
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