Пакет Comfort от Альфа-Банка получил награду FinAwards 2019

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15 мая финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua вручили награды украинским банкам, отметив особые достижения.
«Пакет услуг «Comfort» от Альфа-Банка получил награду FinAwards 2019 в номинации «Лучшая дебетовая карта».
Преимущества карты
«Альфа-Банк много времени, сил и денег инвестирует в развитие продуктов, поэтому мы среди лидеров рынка по всем направлениям. Что касается дебетовых карт, то наше преимущество в этом сегменте было настолько убедительным, что мы выиграли обе номинации — представили лучшие карты и в сегменте mass, и в vip», — заявил директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина Евгений Благинин.
Второе место в номинации «Лучшая дебетовая карта» заняла карта inJoy банка Конкорд.
Третье место — досталось карте «Дбайлива» банка ПУМБ.
Специальную награду от экспертов сайтов minfin.com.ua и finance.ua “Выгодное предложение” получила «Сберегательная карта» от Sky Bank.
Выбирая победителя в этой категории, эксперты подсчитали стоимость обслуживания каждой карты в течение месяца с учетом внесения на карту наличных в размере 10000 грн, из которых было потрачено 5000 грн (в пропорции 50 на 50% – наличными и безналичными) и неснижаемого остатка 5000 грн. Лучший показатель оказался у «Сберегательной карты» от Sky Bank
В рамках номинации «Лучшая дебетовая карта» экспертное жюри оценивало карты classic или standart, доступные любому клиенту, без специальных условий обслуживания.
Основными критериями оценки карт в номинации были: стоимость и доходность, комиссии за перевод средств, снятие наличных и пополнение счета, проценты на остаток собственных средств, кешбек и наличие программ лояльности, возможность токенизации карт и использования их в мобильных кошельках, наличие технологий PayPass или PayWave, наличие курьерской доставки, информирование об операциях по карте и возможность контроля движения средств.
Напомним, церемония вручения наград FinAwards 2019 состоялась 15 мая в киевском ночном клубе D.Fleur. Организатором мероприятия выступила компания BankOnline, а Генеральным партнером – платежная система Mastercard.
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