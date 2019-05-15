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Как изменилась стоимость импортных абрикосов и персиков за год

Как изменилась стоимость импортных абрикосов и персиков за год

С начала мая на рынке Украины появились первые импортные персики, абрикосы и нектарины. Косточковые завозят из Испании.

В этом году фрукты стоят дешевле, чем было в прошлом году. Так, импортные персики в опте продают по 70 грн/кг. 2018-го они стоили на 10% дороже, передает “Інфо-Шувар”.

В среднем нектарины стоят 70 грн/кг. Это на 20% дешевле по сравнению с ценой прошлого года.

Импортные абрикосы продают по 80 грн/кг – на 25% дешевле, чем в прошлом году.

Низкие цены связаны с хорошим урожаем в Испании. Оттуда Украина завозит косточковые во второй половине весны и в первой половине лета.

По материалам Газета по-Украински
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