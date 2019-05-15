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WSJ рассказала, сколько зарабатывают главы крупнейших американских компаний

WSJ рассказала, сколько зарабатывают главы крупнейших американских компаний

Газета Wall Street Journal проанализировала вознаграждения исполнительных директоров компаний из списка S&P 500 за 2018 год.

Медианный уровень вознаграждения (денежными средствами и акциями) достиг рекордных со времен кризиса 2008 года $12,4 млн. Большинство CEO в 2018-м получили примерно на 5% больше, чем годом ранее. При этом доходность акций большинства компаний из S&P 500 снизилась.

18 из 25 CEO, которые получили самое большое вознаграждение, возглавляют компании в сфере медицины, медиа и финансов. В топ-25 попало только трое глав технологических компаний.

Самыми высокооплачиваемыми CEO в 2018 году были:

  • Дэвид Заслав из Discovery ($129,4 млн),
  • Стивен Энджел из Linde ($66,1 млн),
  • Роберт Игер из Disney ($65,6),
  • Ричард Хандлер из Jefferies Financial ($44,7 млн),
  • Стивен Макмиллан из Hologic ($42 млн).

Только 23 CEO в 2018 году получили за свою работу менее $5 млн:

  • зарплата Ларри Пейджа из Google и Джека Дорси из Twitter составила всего $1.
  • Джейсон Адэйр из Copart получил $203 тыс.,
  • Уоррен Баффетт из Berkshire Hathaway – $389 тыс.,
  • Валентин Гапонцев из IPG Photonics – $1,7 млн.

Количество женщин, которые возглавляют компании из S&P 500, в 2018 году сократилось:

  • в 2017-м их было 22,
  • в 2018-м – 20.

Больше всего заработали Мэри Барра из General Motors ($21,9 млн), Мэрилин Хьюсон из Lockheed Martin ($21,5 млн) и Фиби Новакович из General Dynamics ($20,7 млн).

По материалам НВ
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