WSJ рассказала, сколько зарабатывают главы крупнейших американских компаний

Газета Wall Street Journal проанализировала вознаграждения исполнительных директоров компаний из списка S&P 500 за 2018 год.

Медианный уровень вознаграждения (денежными средствами и акциями) достиг рекордных со времен кризиса 2008 года $12,4 млн. Большинство CEO в 2018-м получили примерно на 5% больше, чем годом ранее. При этом доходность акций большинства компаний из S&P 500 снизилась.

18 из 25 CEO, которые получили самое большое вознаграждение, возглавляют компании в сфере медицины, медиа и финансов. В топ-25 попало только трое глав технологических компаний.

Самыми высокооплачиваемыми CEO в 2018 году были:

Дэвид Заслав из Discovery ($129,4 млн),

Стивен Энджел из Linde ($66,1 млн),

Роберт Игер из Disney ($65,6),

Ричард Хандлер из Jefferies Financial ($44,7 млн),

Стивен Макмиллан из Hologic ($42 млн).

Только 23 CEO в 2018 году получили за свою работу менее $5 млн:

зарплата Ларри Пейджа из Google и Джека Дорси из Twitter составила всего $1.

Джейсон Адэйр из Copart получил $203 тыс.,

Уоррен Баффетт из Berkshire Hathaway – $389 тыс.,

Валентин Гапонцев из IPG Photonics – $1,7 млн.

Количество женщин, которые возглавляют компании из S&P 500, в 2018 году сократилось:

в 2017-м их было 22,

в 2018-м – 20.

Больше всего заработали Мэри Барра из General Motors ($21,9 млн), Мэрилин Хьюсон из Lockheed Martin ($21,5 млн) и Фиби Новакович из General Dynamics ($20,7 млн).