WSJ рассказала, сколько зарабатывают главы крупнейших американских компаний

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Газета Wall Street Journal проанализировала вознаграждения исполнительных директоров компаний из списка S&P 500 за 2018 год.
Медианный уровень вознаграждения (денежными средствами и акциями) достиг рекордных со времен кризиса 2008 года $12,4 млн. Большинство CEO в 2018-м получили примерно на 5% больше, чем годом ранее. При этом доходность акций большинства компаний из S&P 500 снизилась.
18 из 25 CEO, которые получили самое большое вознаграждение, возглавляют компании в сфере медицины, медиа и финансов. В топ-25 попало только трое глав технологических компаний.
Самыми высокооплачиваемыми CEO в 2018 году были:
Только 23 CEO в 2018 году получили за свою работу менее $5 млн:
Количество женщин, которые возглавляют компании из S&P 500, в 2018 году сократилось:
Больше всего заработали Мэри Барра из General Motors ($21,9 млн), Мэрилин Хьюсон из Lockheed Martin ($21,5 млн) и Фиби Новакович из General Dynamics ($20,7 млн).
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