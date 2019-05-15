В Audi хотят штрафовать клиентов, которые отказываются от электрокаров

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Все больше автомобилистов в мире переходят на электрику. Но, если вы выбрали Audi e-tron quattro, свою машину вы сможете увидеть не скоро.
Из-за проблем с поставщиками, тираж Audi e-tron quattro 2019 года пришлось снизить.
Из-за чего пострадали те, кто оформил предзаказ, полностью оплатив свое будущее авто. Сейчас клиентам приходится ждать. Один из покупателей из Норвегии решил отменить сделку и вернуть деньги, после того, как его уведомили о том, что его автомобиль поступит только через полгода.
В Ауди сказали, что разрыв контракта повлечет штраф в размере 8% от суммы покупки (около 6 800 долларов). Конечно, это слишком большая сумма за неоправданные ожидания, и клиенту пришлось смириться.
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