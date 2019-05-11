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Окружной админсуд открыл производство о запрете выезда из Украины Порошенко и ряду чиновников

Окружной админсуд открыл производство о запрете выезда из Украины Порошенко и ряду чиновников

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску к Национальной полиции, Службы безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины высокопоставленных чиновников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

“Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указаны более 50 народных депутатов президентской фракции, больше чем 40 членов правительства, глава правления НАК “Нафтогаз Украины”, а также судьи Верховного Суда и члены ВККСУ. В общем 180 третьих лиц”, – говорится в сообщении.

Как отметили в суде, дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников.

“Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействии организованной преступности лицами, которые занимают политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления”, – уточнили в суде.

К тому же истец просит признать противоправным и бездействие СБУ относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности этими лицами.

Кроме этого, в суде напомнили, что ранее было открыто производство в деле по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.

Иск к Президенту Украины Петра Порошенко подал судья Окружного административного суда города Киева, который просит признать бездействие главы государства, обязать издать указ о назначении судьи на должность и взыскать материальный ущерб.

По материалам ТСН
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