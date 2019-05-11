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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (18, 336 млн и 29,126 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 24). Максимальный курс продажи доллара 27,38 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,35-26,36 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму более 55,620 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,3500 – 12 500
26,3500 – 20 000
26,3500 – 20 000
26,3500 – 15 000
26,3500 – 7 000
26,3500 – 10 000
26,3500 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4133 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3267 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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