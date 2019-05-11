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FinAwards 2019: У какого банка лучшее мобильное приложение

Обошлось без сюрпризов: звание лучшего мобильного банка на церемонии награждения банков FinAwards 2019 получил проект мonobank.

В номинации «Лучший мобильный банк» участвовали финучреждения, которые предоставляют клиентам онлайн-обслуживание через мобильное приложение. При отборе участников были установлены несколько критериев. Приложение должно предоставлять возможность управлять лимитами по карте, контролировать остатки по текущим счетам, оформить депозит, оплатить коммунальные услуги, перевести средства на счета в других банках.

По результатам голосования жюри, звание «Лучший мобильный банк» получил monobank/Universal Bank. Премию вручили заместителю председателя правления Универсал Банка, на базе которого реализован проект monobank, Юлии Акуленко. Она поделилась новшествами, которые ожидают клиентов банка в текущем году: «Предмет нашего внимания – продукты для бизнеса. Будем работать с переводами, расширять их географию. Также будут новые продукты для физлиц — депозиты, вип-сервисы, копилка. Мы тщательно тестируем все перед запуском, поэтому наши клиенты всегда получают только востребованные продукты».

Второе место в номинации занял ПриватБанк: за наградой на сцену поднялась руководитель направления электронной коммерции Кристина Кармазина.

Диплом за третье место получил Укрсиббанк. Награду получила начальник департамента альтернативных каналов и поддержки продаж Наталия Савчук.

За звание лучшего мобильного банка также боролись:

  • Альфа-Банк Украина
  • ОТП Банк
  • ПУМБ
  • А-Банк
  • Ощадбанк
  • Пиреус Банк
  • Банк Конкорд
  • Форвард Банк
  • Банк Кредит Днепр
  • Таскомбанк
  • Банк Восток

Победителей определяла команда жюри. Экспертами выступали директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, председатель правления Всеукраинской ассоциации финкомпаний Анна Замазеева, президент ассоциации платежных систем UAPS Антонина Мурашко и др.

Церемония вручения наград FinAwards 2019 прошла 15 мая в киевском ночном клубе D.Fleur.

По материалам Минфин.com.ua
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