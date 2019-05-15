Ключевые решения ФГВФЛ за апрель 2019 года в отношении неплатежеспособных банков

Руководство ФГВФЛ обнародовало ключевые решения Фонда за апрель 2019 года в отношении неплатежеспособных банков.

Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.

Исполнительная дирекция Фонда приняла решение, по которому продлен срок осуществления процедуры ликвидации:

АО КБ «ТК Кредит» сроком на один год до 7 апреля 2020 года включительно;

ПАО «Омега Банк» сроком на один год до 5 июля 2020 года включительно;

АО «Дельта Банк» сроком на один год до 4 октября 2020 года включительно.

24 апреля 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении ПАО «Смартбанк» как юридического лица, следовательно, банк считается ликвидированным, а полномочия Фонда как его ликвидатора прекращены.

12 апреля 2019 года в соответствии с частью седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирования завершил выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам ПАО «КБ «ДАНИЕЛЬ» в связи с подачей уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию банка документов государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Общая сумма выплат вкладчикам ПАО «КБ «Даниэль» гарантированного возмещения составила 404,3 млн грн.

Фонд приостановил выплаты вкладчикам ПАО «КБ «Хрещатик» гарантированной суммы возмещения. Соответствующее решение исполнительная дирекция Фонда приняла вследствие решения Шестого апелляционного административного суда от 28.03.2019 по делу № 826/3021/18 об отмене ликвидации ПАО «КБ «Хрещатик».