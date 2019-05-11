В Виннице вышел на маршрут первый троллейбус местного производства

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В Виннице в пятницу вышел на маршрут первый троллейбус производства КП «Винницкая транспортная компания».
Об этом в Facebook сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов.
«Есть хорошая новость – первый винницкий троллейбус сегодня вышел на линию! Когда в 2015 году мастера Винницкой транспортной компании модернизировали первый вагон VinWay (трамвай винницкого производства – авт.), мы даже не могли подумать, что следующим амбициозным проектом коллектива ОТК станет сборка троллейбуса. Обновление подвижного состава важно. Поэтому сборка троллейбуса на базе кузова первой комплектности – перспективный вариант», – сообщил Моргунов.
По его словам, специалисты КП «Винницкая транспортная компания» подобрали комплектацию оборудования преимущественно отечественного производства. Так, новый троллейбус оборудован украинской электронной системой управления, а система информационного управления у него винницкого производства.
Троллейбус имеет опцию 5 км автономного хода, систему вентиляции в салоне, а также инновационные детали, которые упростят эксплуатацию и повысят уровень безопасности, он потребляет на 30% меньше электроэнергии по сравнению с троллейбусами старого поколения.
15 мая троллейбус прошел тестирование, а сегодня он уже вышел на маршрут и работает в штатном режиме.
Всего в этом году в «Винницкой транспортной компании» планируют изготовить четыре таких троллейбуса. Кроме того, на маршрутах в Виннице работают уже десять трамваев собственного производства «VinWay».
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