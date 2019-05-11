Трамп объявил о планах заменить грин-карты на новые визы Build America Visa

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о планах серьезных реформ американской миграционной системы.

“Наши планы превратят американскую миграционную систему в гордость нашей нации и в предмет для зависти современного мира”, – заявил президент, выступая перед Белым домом, передает Сегодня.

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По его словам, американская администрация преследует две цели: во-первых, защитить границы США и положить конец нелегальной иммиграции; и во-вторых, привлекать в США лучшие кадры из числа иммигрантов.

“Самое большое изменение, которые мы совершим, это увеличение доли высококвалифицированных мигрантов с 12% до 57%, и мы хотели бы понять, можем ли мы еще увеличить это число. Это поставит нас в один ряд с другими странами и сделает конкурентоспособными на мировом рынке”, – пояснил президент.

Трамп также объявил о планах заменить грин-карты – удостоверение личности, подтверждающее наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающее возможность на трудоустройство – на новые визы Build America Visa. Президент подчеркнул, что иммигранты, желающие остаться в США, должны знать английский язык и сдавать экзамены.

“Приоритет будет отдаваться работникам с более высокими зарплатами, с гарантией, что это никогда не отразится на зарплатах американцев. Чтобы сохранить достаток американских граждан, иммигранты должны быть финансово самостоятельными. Наконец, чтобы способствовать интеграции, ассимиляции и национальному единству, от будущих иммигрантов для въезда (в США – Ред.) будут требовать учить английский язык и сдавать экзамены по основам гражданства и права”, – заявил Трамп.

В то же время Трамп заявил, что новая система позволит воссоединять несовершеннолетних иммигрантов с их семьями, а также отсекать лиц, которые имеют “недобросовестные” притязания на получение убежища в США.

Борьба против нелегальной иммиграции была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.