В Германии готовятся запустить сервис аэротакси

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В четверг, 16 мая, мюнхенский стартап Lilium представил прототип пятиместного аэротакси Jet.
В компании готовятся полноценно запустить службу перевозок уже в 2025 году пишет CNN.
Летающее авто Lilium Jet может пролететь на одном заряде до 300 километров и на это ему понадобится всего 60 минут.
В перспективе пассажиры смогут заказать поездки с ближайшей посадочной площадки через приложение для смартфона.
Lilium не сообщает, сколько будет стоить его услуга, но утверждает, что она будет “сопоставима по цене” с обычными такси. В компании обещают, что такси-сервис нацелен на простых людей, а не только на состоятельных бизнесменов.
Отмечается, что ранее в мае уже провели первые полеты прототипов аэротакси, которые прошли успешно.
Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.— Lilium (@Lilium) 16 мая 2019 г.
See the full film here: https://t.co/jy4BdyPNqV
Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO
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