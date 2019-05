В Германии готовятся запустить сервис аэротакси

В четверг, 16 мая, мюнхенский стартап Lilium представил прототип пятиместного аэротакси Jet.

В компании готовятся полноценно запустить службу перевозок уже в 2025 году пишет CNN.

Летающее авто Lilium Jet может пролететь на одном заряде до 300 километров и на это ему понадобится всего 60 минут.

В перспективе пассажиры смогут заказать поездки с ближайшей посадочной площадки через приложение для смартфона.

Lilium не сообщает, сколько будет стоить его услуга, но утверждает, что она будет “сопоставима по цене” с обычными такси. В компании обещают, что такси-сервис нацелен на простых людей, а не только на состоятельных бизнесменов.

Отмечается, что ранее в мае уже провели первые полеты прототипов аэротакси, которые прошли успешно.

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.



See the full film here: https://t.co/jy4BdyPNqV



Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO