Межбанк: позиционные войны крупных игроков в части курсовых игр продолжатся

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В пятницу поведение всех участников валютного рынка будет диктоваться одним, но очень существенным фактором – приближением окончания периода бюджетных платежей у клиентов.
В этом месяце конец налоговых расчетов у клиентов за счет выходного 18 и 19 мая проходит несколько сумбурно и в явном временном цейтноте. Именно нехватка времени заставит сегодня экспортеров активно продавать валюту для расчета с государством, а у импортеров сократит возможности по ее покупке.
Дополнительно на ситуацию на межбанке повлияет снижение ликвидности в системе (на утро 17 мая корсчета банков упали до 55,8 млрд гривен) и ее очередное очень неравномерное распределение. Более 85% всех этих ресурсов сконцентрировано всего на первых 20-25 банках, а остальные их коллеги испытывают острый дефицит гривны. Это сокращает их возможности как на ресурсном, так и валютном межбанке.
Некоторую поддержку нацвалюте окажет наличный рынок, где вчера прекратился рост ценников продажи доллара, и это несколько успокаивает ситуацию на рынке.
К негативу можно отнести уже трехдневную тенденцию на торгах в части давления на гривну, что психологически работает против нее и настраивает участников рынка на девальвационные ожидания.
Мы прогнозируем достаточно большую активность на рынке, несмотря на окончание недели. Это связано с бюджетными платежами у клиентов. Объем операций на торгах будет в пределах до 410 млн долларов при заключении 570-620 сделок, а коридор по доллару сохранится в пределах 26,25-26,40 гривен.
Позиционные войны крупных игроков в части курсовых игр продолжатся, а спекулянты будут работать “в две стороны”. Регулятор весьма настроен на выход на торги для пополнения ЗВР, но окончательное решение в этом вопросе будет зависеть от наличия излишка доллара на торгах. Пока его фактически нет, и это весьма “огорчает” НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,35 / 26,37
евро – 29,48 / 29,50
российский рубль – 0,4084 / 0,4089
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