Гройсман требует от Коболева ускорить анбандлинг "Нафтогаза"

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Кабинет Министров требует от НАК “Нафтогаз Украины” принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Координационного совета по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе, сообщает пресс-служба правительства.
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Как отметил Гройсман, анбандлинг необходимо провести по модели, принятой еще в июле 2016 и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом. Эта модель не требует внесения изменений в законодательство.
“Одна из задач, которую я поставил перед руководством НАК “Нафтогаз Украины” в июле 2016 года, а впоследствии и Наблюдательным советом компании – полноценно реализовать принятые решения по анбандлингу, которые дают возможность получить сертифицированного оператора ГТС с полным выполнением обязательств по Третьему энергопакету”, – сказал Гройсман.
В то же время Гройсман констатировал, что работа НАК “Нафтогаз Украины” по этому вопросу не была успешной.
“Много было разговоров и вопросов, но решений, которые были бы приняты в рамках выполнения задач правительства, “Нафтогаз Украины” так и не одобрил. Модель анбандлинга OU – наиболее приемлемая и единственная, которая может быть реализована до конца 2019 года. Сегодня уже май. С июля 2016 года “Нафтогаз Украины” потерял много времени по достижению (поставленных тогда) целей”, – добавил Гройсман.
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