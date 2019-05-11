0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 89 0

Гройсман требует от Коболева ускорить анбандлинг "Нафтогаза"

Гройсман требует от Коболева ускорить анбандлинг "Нафтогаза"

Кабинет Министров требует от НАК “Нафтогаз Украины” принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Координационного совета по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе, сообщает пресс-служба правительства.

Читайте также: В Нафтогазе рассказали, как планируют привлекать средства

Как отметил Гройсман, анбандлинг необходимо провести по модели, принятой еще в июле 2016 и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом. Эта модель не требует внесения изменений в законодательство.

“Одна из задач, которую я поставил перед руководством НАК “Нафтогаз Украины” в июле 2016 года, а впоследствии и Наблюдательным советом компании – полноценно реализовать принятые решения по анбандлингу, которые дают возможность получить сертифицированного оператора ГТС с полным выполнением обязательств по Третьему энергопакету”, – сказал Гройсман.

В то же время Гройсман констатировал, что работа НАК “Нафтогаз Украины” по этому вопросу не была успешной.

“Много было разговоров и вопросов, но решений, которые были бы приняты в рамках выполнения задач правительства, “Нафтогаз Украины” так и не одобрил. Модель анбандлинга OU – наиболее приемлемая и единственная, которая может быть реализована до конца 2019 года. Сегодня уже май. С июля 2016 года “Нафтогаз Украины” потерял много времени по достижению (поставленных тогда) целей”, – добавил Гройсман.

По материалам Урядовий портал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.