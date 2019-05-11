Пользователи и эксперты выбрали лучшую рекламную кампанию банковских продуктов за 2018 год.

За победу в номинации «Лучшая рекламная кампания» соревновались топ-менеджеры банков, которые провели успешные рекламные кампании и смогли повысить узнаваемость бренда.

Победителей определяла команда жюри и пользователи сайта «Минфин». Их просили ответить на вопрос: рекламу какого банка вы помните и на каком ресурсе ее видели? Победа присуждалась банку, за который проголосовало больше людей.

В тройку лучших банков, рекламные кампании которых наиболее запомнились пользователям, вошли Альфа-Банк Украина, monobank и ПУМБ. В конечном итоге победу одержал Альфа-Банк Украина.

«У нас много хороших продуктов, о которых стоит рассказывать, и мы стараемся делать это креативно. За что хочу, в первую очередь, поблагодарить и поздравить нашу команду маркетинга. На мой взгляд, в значительной степени мы обязаны победой нашей летней кредитной рекламной кампании, которая была посвящена лучшей кредитной карте «Максимум» от Альфа-Банка и ее преимуществам для тех, кто собирается в отпуск.

В конце прошлого года мы также предложили клиентам travel-карту, с которой 3% всех оплаченных картой ежедневных покупок накапливаются на бонусном счете. Эти бонусы можно потратить на оплату любых туристических услуг. Запуск карты сопровождала интересная рекламная кампания. Ролик показывал семью, которая идет вдоль линии прибоя: все, что слышно зрителю – это шепот волн и крики чаек. Идея этой рекламы – погрузить зрителя в атмосферу отдыха и релакса, связать наш продукт с положительными эмоциями», — прокомментировал победу в номинации директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина Евгений Благинин.

Он также напомнил, что в прошлом году банк активно продвигал такие продукты, как «Кредит за 59 минут» и депозит «Умный» с растущей ставкой до 21%.

Банкир озвучил планы на 2019 год: «Мы стараемся использовать максимальное количество каналов продвижения: телевидение, интернет, наружную рекламу. Недавно Альфа-Банк Украина стал участником программы «Бонус к депозитам» на сайте «Минфин». Мы предлагаем клиентам «вкусные условия» и розыгрыши денежных призов. Например, сейчас у нас действует акция по депозиту «Умный», в рамках которой вкладчики могут выиграть 50 тыс. грн на осуществление своей мечты».

Церемония награждения лучших банков Украины FinAwards 2019 прошла 15 мая в столичном клубе D.Fleur.