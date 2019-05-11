Кабмин направил 5,7 млрд гривен на субсидии: сколько украинцев получат деньги наличными

Процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот – это не разовая акция, а планомерный процесс, который начался и будет продолжен. Эти средства – это государственная поддержка, и она принадлежит людям.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

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«Люди имеют государственную поддержку на оплату услуг. Это важно. Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд грн, – сказал Владимир Гройсман. – Это деньги людей. Нужно, чтобы люди получали средства и понимали цену и стоимость услуг».

Глава Правительства подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть. Благодаря реформе децентрализации на места передан значительный ресурс, который нужно потратить на обновление сетей, установку приборов учета, внедрение экономных технологий.

«Вот сейчас я слышу, что в городах отключают горячую воду. Так я призываю местные власти не выключать воду, а проводить модернизацию систем. Средства на это», – добавил Владимир Гройсман.

Кроме этого, он обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется, по словам главы правительства, уже с октября текущего года.