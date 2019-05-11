Картину Моне продали за рекордные 110 млн долларов

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Одну из картин французского художника Клода Моне продали за 110,7 млн долларов, что стало мировым рекордом среди работ импрессионистов.
Об этом свидетельствует пресс-релиз аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке.
Сообщается, что к этому максимальная стоимость картин в этом стиле не превышала 100 млн долларов.
Самой дорогой картиной Моне считалась “Nymphéas en fleur” (“Кувшинки в цвету”), которую продали в мае 2018 года за 84,7 млн долларов.
Всего на аукционе было представлено 56 работ известных художников XIX-XX веков. За картины на аукционе удалось выручить около 350 млн долларов.
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