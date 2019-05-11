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Картину Моне продали за рекордные 110 млн долларов

Картину Моне продали за рекордные 110 млн долларов

Одну из картин французского художника Клода Моне продали за 110,7 млн долларов, что стало мировым рекордом среди работ импрессионистов.

Об этом свидетельствует пресс-релиз аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке.

Сообщается, что к этому максимальная стоимость картин в этом стиле не превышала 100 млн долларов.

Самой дорогой картиной Моне считалась “Nymphéas en fleur” (“Кувшинки в цвету”), которую продали в мае 2018 года за 84,7 млн долларов.

Всего на аукционе было представлено 56 работ известных художников XIX-XX веков. За картины на аукционе удалось выручить около 350 млн долларов.

По материалам УНН
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