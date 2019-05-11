В Минфине сообщили о снижении процентных ставок по государственным заимствованиям

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Процентные ставки по гривневым облигациям внутреннего государственного займа упали до 16% годовых. Кроме того, правительство начало занимать средства на более длинные сроки.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
«В частности, гривневые ОВГЗ с погашением в 2023 году на сумму 2,7 млрд грн размещены с доходностью 16% годовых», – сообщают в Минфине.
Отмечается, что в Украине также сократился размер государственного долга относительно ВВП. В Минфине считают это результатами «взвешенной политики по управлению государственным долгом».
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