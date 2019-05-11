Рада отсрочила введение штрафов для владельцев авто на "еврономерах"

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Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект № 8371 с поправками, внесенными с голоса, которыми предусматривается отсрочка введения в действие закона о штрафах для владельцев авто на “еврономерах” на три месяца.
Документ после нескольких неудачных голосований поддержали 236 нардепов.
Так, правки к документу с голоса озвучила депутат от фракции “Блок Петра Порошенко”, глава налогового комитета Нина Южанина.
“В связи с тем, что сегодня мы провели внеочередное заседание комитета и учли просьбы об отсрочке применения закона №2612-VIII (о штрафах за нерастаможку евроблях, – ред.) еще на 90 дней, в пунктах 9.2 и 9.3 раздела 21 заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины и в пункте 1 раздела 2 заключительных положений закона Украины 2612 от 23.11.2018 года цифры 180 заменить цифрами 270”, – прокомментировала нардеп.
Позже непосредственно перед голосованием за документ Южанина еще раз зачитала поправки к этому законопроекту.
“Отсрочка вступления в действие закона №2612. Не через 180 дней, а через 270. Таким образом, 24 августа 2019 года вступит в силу штрафной законопроект, который будет налагать штраф за нарушение таможенного режима, в котором будут находиться автомобили на европейской регистрации”, – заявила парламентарий.
Также глава комитета назвала еще несколько поправок к проекту.
“Этим техническим законопроектом мы исправляем три вещи. Во-первых, это действительно убираем предоставленную льготу для импортных трансформаторов, которые изготавливаются Запорожским трансформаторным заводом… Правительственным законопроектом мы действительно дали определение виски – до 45 градусов прочностью, а виски оказались все больше 50 градусов, и все обратились исключить это определение, потому что оно неправильное”, – отметила депутат ВР.
Отметим, закон №2612-VIII предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто. Так, в документе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины – от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.
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