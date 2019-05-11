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Частные железнодорожные перевозчики могут появиться в Украине через 4-5 лет - глава Укрзализныци

Частные железнодорожные перевозчики могут появиться в Украине через 4-5 лет - глава Укрзализныци

Либерализация рынка железнодорожных перевозок и выход на этот рынок частных железнодорожных перевозчиков возможен в 2023-2024 годах.

Об этом сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов, передает пресс-служба Укрзализныци.

На протяжении этого времени Укрзализныця планирует ликвидировать препятствия, стоящие на пути запуска рынка частных железнодорожных перевозок. Кроме этого, запуск этого рынка позволит украинской железной дороге интегрироваться в железнодорожное пространство ЕС, а украинским локомотивам ездить в странах Евросоюза.

«Политические границы останутся, но железнодорожные должны исчезнуть, хотя ширина колеи у нас с ЕС все-таки разная. Впрочем, наши локомотивы, после получения соответствующей лицензии, смогут везти грузы и пассажиров по широкой колее по территории ЕС. А это уже новый уровень интеграции», – сообщил Кравцов.

Он также призвал парламент принять законодательные изменения для того, чтобы компенсировать Укрзализныце около 10 миллиардов гривен, которые, по его словам, компания ежегодно теряет на пассажирских перевозках.

По материалам hromadske.tv
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