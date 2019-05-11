Частные железнодорожные перевозчики могут появиться в Украине через 4-5 лет - глава Укрзализныци

Либерализация рынка железнодорожных перевозок и выход на этот рынок частных железнодорожных перевозчиков возможен в 2023-2024 годах.

Об этом сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов, передает пресс-служба Укрзализныци.

На протяжении этого времени Укрзализныця планирует ликвидировать препятствия, стоящие на пути запуска рынка частных железнодорожных перевозок. Кроме этого, запуск этого рынка позволит украинской железной дороге интегрироваться в железнодорожное пространство ЕС, а украинским локомотивам ездить в странах Евросоюза.

«Политические границы останутся, но железнодорожные должны исчезнуть, хотя ширина колеи у нас с ЕС все-таки разная. Впрочем, наши локомотивы, после получения соответствующей лицензии, смогут везти грузы и пассажиров по широкой колее по территории ЕС. А это уже новый уровень интеграции», – сообщил Кравцов.

Он также призвал парламент принять законодательные изменения для того, чтобы компенсировать Укрзализныце около 10 миллиардов гривен, которые, по его словам, компания ежегодно теряет на пассажирских перевозках.