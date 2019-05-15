Культовую "Тарелку" на Лыбедской отреставрируют за 836 тысяч долларов (проект)

15 мая в Киеве состоялась презентация проекта реставрации известного объекта Института научно-технической экспертизы и информации, который в народе именуют “Летающей тарелкой”, сообщает Kyivmaps .

По информации издания, восстановлением культовой “Тарелки” занялся ее создатель Флориан Юрьев. К нему присоединился известный в столице архитектор Слава Балбек, а также Алексей Быков и их команда — всего 30 человек.

Авторов проекта вдохновила мировая практика сохранения таких объектов. В планах — передать будущим поколениям обновленную “Тарелку” и натолкнуть на восстановление других памятников, так как сейчас больше полусотни объектов нуждаются в реставрации.

Архитекторы планируют избавиться от рекламных вывесок возле “Тарелки” и привести в порядок фасад. Далее расширить функционал здания — обустроить там open space с арт-пространством, ресепшеном и кофейней. После этого архитекторы предложили сберечь и обновить зал для концертов благодаря расширению сцены, экрана и демонтажу первого ряда, а также сделать зал для ожидания.

Еще команда архитекторов планирует привести в порядок местность возле здания и установить на нем особенную подсветку.

По подсчетам, бюджет реставрации составит $836 тысяч, а в будущем проект станет прибыльным благодаря ивентам, которые будут там проходить.