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Украинцы стали получать больше выплат по больничным

Украинцы стали получать больше выплат по больничным

Размер пособия по временной потере трудоспособности в апреле 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 28,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

“Размер пособия по временной потере трудоспособности в апреле 2019-го по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 28,2% в расчете на день и составил 273,4 грн. Всего за январь-апрель 2019 года Фонд социального страхования Украины направил около 3 млрд грн на финансирование компенсации потерянного заработка за время пребывания на больничном”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Этот вид материального обеспечения выплачивается Фондом социального страхования Украины, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления МСЭК инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

По материалам УНН
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