Как изменилось благосостояние украинских мэров в 2018 году (инфографика)

Украинские мэры за прошлый год задекларировали велосипеды, торговые комплексы, вертолеты и мотоциклы.

«Слово и Дело» разобралось, как изменилось благосостояние городских глав по сравнению с 2017 годом.

У столичного мэра Виталия Кличко больше нет земельного участка площадью 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, наличными и в банке у него стало на 2,1 тыс. евро, 2,7 тыс. долл. и 8,3 тыс. грн меньше. Вместо этого на счетах прибавилось 5 евро и 28 тыс. долл. Доходы семьи Кличко стали меньше на 4,8 млн грн.

Также мэр одалживал третьим лицам значительные суммы денег, сейчас ему должны 8,3 млн евро (на 104,7 тыс. меньше, чем в 2017 году) и 592,7 тыс. долл. (на 105 тыс. меньше).

В плюсе за год оказался мэр Львова: доходы семьи Андрея Садового увеличились на 3 млн грн, на банковских счетах прибавилось 50,3 тыс. грн, а наличными – 135 тыс. грн. Тем же может похвастаться и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, его семейные доходы выросли на 162,9 тыс. грн, наличными появились еще 7 тыс. долл.

У Александра Симчишина в 2017 году в другом праве собственности было два жилых дома, сейчас их нет. Зато он стал владельцем 20% квартиры площадью 106,2 кв. м. Доход семьи мэра Хмельницкого вырос на 212,6 тыс. грн.

В декларации черкасского городского главы Анатолия Бондаренко появился земельный участок площадью 661 кв. м, а также два автомобиля – Lexus LX 570 и Mercedes-Benz S500 – собственником которых является третье лицо. У его семьи все тоже идет хорошо: плюс 293,6 тыс. грн доходов за год.

Автомобиль Land Rover Range Rover появился у Геннадия Труханова, правда, в другом праве собственности. Кроме этого, у мэра Одессы стало на 103,1 тыс. грн больше на банковских счетах, а доход семьи вырос на 145,5 тыс. грн. А вот наличных у него, наоборот, стало меньше – на 186,9 тыс. грн.

Андрей Райкович за год поднакопил наличных средств: у него прибавилось 5,2 млн грн, 32 тыс. евро и 71 тыс. долл. На банковских счетах стало меньше на 35,4 тыс. евро и 5,4 млн грн. Семейные доходы мэра Кропивницкого выросли на 8,6 млн грн. Также он взял в аренду 12,8 тыс. кв. м земель водного фонда.



Инфографика: Слово и Дело