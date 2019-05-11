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Банки отдадут данные всех своих клиентов единой системе BankID.
Об этом заявил председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев в интервью для проекта «50 ведущих банков Украины – 2019»
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«Рано или поздно банкам придется подключаться к единой системе BankID. «Банки-одиночки» будут в проигрыше», – считает Андрей Киселев.
Но для того чтобы единая система стала популярной у банков, Нацбанку необходимо ее усовершенствовать.
«Конечная ответственность за клиента, который обслуживается в нашем банке, лежит на нас, а не на том, кто провел первичную идентификацию. Если клиент окажется РЕРом или будет иметь статус высокорискового клиента, а мы об этом не будем знать, то Нацбанк будет задавать вопросы нам», – поясняет банкир.
При этом штрафные санкции за такие нарушения очень высокие. «Если позиция НБУ останется неизменной и ответственность будет нести обслуживающий банк, то мы будем настаивать на личной встрече с клиентом, даже если он уже прошел идентификацию в другом месте», – сказал Андрей Киселев.
К единой системе BankID подключены Ощадбанк, Радабанк, Кредобанк, Мотор-Банк, Идея Банк и Банк Восток. Еще восемь кредитных учреждений в конце 2018 года планировали присоединиться к проекту. Предполагается, что клиенты, которые прошли первичную идентификацию в банке-участнике BankID, могут удаленно обслуживаться в остальных банках-участниках без повторной идентификации. Кроме того, уже сейчас с помощью BankID украинцы могут получить административные услуги на сайтах Минюста, горадминистрации Киева, на портале iGov, подписать электронную петицию и т.д.
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