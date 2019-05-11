0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 207 0

Банки отдадут данные всех своих клиентов единой системе BankID

Банки отдадут данные всех своих клиентов единой системе BankID

Банки отдадут данные всех своих клиентов единой системе BankID.

Об этом заявил председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев в интервью для проекта «50 ведущих банков Украины – 2019»

Читайте также: В Украине завершен пилотный проект по выпуску е-гривны

«Рано или поздно банкам придется подключаться к единой системе BankID. «Банки-одиночки» будут в проигрыше», – считает Андрей Киселев.

Но для того чтобы единая система стала популярной у банков, Нацбанку необходимо ее усовершенствовать.

«Конечная ответственность за клиента, который обслуживается в нашем банке, лежит на нас, а не на том, кто провел первичную идентификацию. Если клиент окажется РЕРом или будет иметь статус высокорискового клиента, а мы об этом не будем знать, то Нацбанк будет задавать вопросы нам», – поясняет банкир.

При этом штрафные санкции за такие нарушения очень высокие. «Если позиция НБУ останется неизменной и ответственность будет нести обслуживающий банк, то мы будем настаивать на личной встрече с клиентом, даже если он уже прошел идентификацию в другом месте», – сказал Андрей Киселев.

К единой системе BankID подключены Ощадбанк, Радабанк, Кредобанк, Мотор-Банк, Идея Банк и Банк Восток. Еще восемь кредитных учреждений в конце 2018 года планировали присоединиться к проекту. Предполагается, что клиенты, которые прошли первичную идентификацию в банке-участнике BankID, могут удаленно обслуживаться в остальных банках-участниках без повторной идентификации. Кроме того, уже сейчас с помощью BankID украинцы могут получить административные услуги на сайтах Минюста, горадминистрации Киева, на портале iGov, подписать электронную петицию и т.д.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Форвард
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.