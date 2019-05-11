Еврокомиссия оштрафовала пять крупных банков на 1 млрд евро

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Европейская комиссия оштрафовала банки Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG на общую сумму 1,07 млрд евро за участие в валютном картельном сговоре по спотовым операциям.
Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЕК.
“Европейская комиссия оштрафовала пять банков за участие в двух картельных сговорах на валютном спот-рынке с привлечением 11 валют – евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк, доллары США, канадский, новозеландский и австралийский доллары, а также датские, шведские и норвежские кроны”, – говорится в сообщении.
Первое решение (так называемый картель “Forex – Three Way Banana Split”) накладывает общий штраф в размере 811 197 000 евро в Barclays, Королевский банк Шотландии (RBS), Citigroup и JPMorgan.
Второе решение (так называемый картель Forex-Essex Express) влечет за собой наложение штрафа в размере 257 682 000 евро в Barclays, RBS и MUFG Bank (ранее Bank of Tokyo-Mitsubishi).
Банк UBS упоминается в обоих решениях, но не был оштрафован, поскольку сообщил о существовании картелей Еврокомиссии.
Расследование Комиссии показало, что некоторые отдельные трейдеры, которые соответствуют спотовой торговле указанными валютами на Forex от имени соответствующих банков, обменивались конфиденциальной информацией и торговыми планами и иногда координировали свои торговые стратегии через различные профессиональные онлайн-чаты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)7 ч. назад - 1089 10
В Украину вернулся Коломойский6 ч. назад - 2308 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП4 ч. назад - 1358 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 1005 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15882 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 22651
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 9165 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3462 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3275
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн6 ч. назад - 2568
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 485
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1804
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 773
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2779 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2080