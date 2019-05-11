Еврокомиссия оштрафовала пять крупных банков на 1 млрд евро

Европейская комиссия оштрафовала банки Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG на общую сумму 1,07 млрд евро за участие в валютном картельном сговоре по спотовым операциям.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЕК.

“Европейская комиссия оштрафовала пять банков за участие в двух картельных сговорах на валютном спот-рынке с привлечением 11 валют – евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк, доллары США, канадский, новозеландский и австралийский доллары, а также датские, шведские и норвежские кроны”, – говорится в сообщении.

Первое решение (так называемый картель “Forex – Three Way Banana Split”) накладывает общий штраф в размере 811 197 000 евро в Barclays, Королевский банк Шотландии (RBS), Citigroup и JPMorgan.

Второе решение (так называемый картель Forex-Essex Express) влечет за собой наложение штрафа в размере 257 682 000 евро в Barclays, RBS и MUFG Bank (ранее Bank of Tokyo-Mitsubishi).

Банк UBS упоминается в обоих решениях, но не был оштрафован, поскольку сообщил о существовании картелей Еврокомиссии.

Расследование Комиссии показало, что некоторые отдельные трейдеры, которые соответствуют спотовой торговле указанными валютами на Forex от имени соответствующих банков, обменивались конфиденциальной информацией и торговыми планами и иногда координировали свои торговые стратегии через различные профессиональные онлайн-чаты.